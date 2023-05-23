هذا هو برنامج اليوم الثاني من زيارة رئيس الجمهورية إلى البرتغال

23 مايو، 2023

يواصل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، في إطار اليوم الثاني لزيارة الدولة التي شرع فيها إلى جمهورية البرتغال.

وسيتم خلال الفترة الصباحية، تخصيص مراسم استقبال رسمية لرئيس الجمهورية لدى وصوله إلى ساحة الإمبراطور وهي ساحة التشريفات التابعة لمقر رئاسة الجمهورية البرتغالية.

كما سيجري الرئيس تبون محادثات على انفراد مع نظيره البرتغالي، مارسيلو ريبيلو دي سوزا، تتوسع بعد ذلك إلى أعضاء وفدي البلدين، كما سيدلي الرئيسان بتصريح صحفي مشترك.

ويتكون الوفد الوزاري المرافق لرئيس الجمهورية، من وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، ووزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، و كذا وزير الصناعة والانتاج الصيدلاني علي عون ووزير التجارة وترقية الصادرات،  الطيب زيتوني ووزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية لخضر رخروخ ، بالإضافة لوزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة ياسين المهدي وليد.

شرف الدين عبد النور

23 مايو، 2023

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