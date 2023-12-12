هذا موعد صدور القانون الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية

أكد اليوم الثلاثاء وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، على أن القانون الأساسي لموظفي قطاع التربية سيصدر قبل 31 ديسمبر الجاري.

وأبرز بلعابد أن القانون الأساسي للقطاع أمر به الرئيس في سنة 2020. وأخذ حظه في النقاش مع الشركاء الإجتماعيين وكان هناك 35 لقاء مع النقابات المعتمدة للقطاع مع نقاش طويل. وبعد انتهاء الفترة كانت هناك نسخة تم تحويلها إلى الوظيفة العمومية.

واشار ذات المتحدث الى أن القانون الأساسي للقطاع يتواجد حاليا على مستوى الأمانة العامة للحكومة. كما أمر به رئيس الجمهورية وسيصدر قبل 31 من نهاية الشهر الجاري.

كما أكد وزير التربية الوطنية على أن القانون سيضيف مكاسب هامة لموظفي القطاع وللأساتذة. كما أن رئيس الجمهورية أمربأن يوضع الأستاذ في مكانة مرموقة.

رمزي أحمد توميات

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