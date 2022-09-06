هذا موعد صب شهادات التخصيص لمكتتبي عدل الدفعة 06

أعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، في بيان لها، عن موعد صب شهادات التخصيص بالنسبة للمكتتبي الدفعة السادسة، حيث أكدت أن عملية صب شهادات التخصيص للسكنات التي تعرف تقدما في الأشغال ستكون خلال شهر نوفمبر القادم.

وجاء ذاك خلال لقاء جمع المدير العام للوكالة فيصل زيتوني مع ممثلي مكتتبي عدل الدفعة 06 وذلك في إطار اللقاءات الدورية مع ممثلي مكتتبي صيغة البيع بالإيجار و تنفيذا لتعليمات وزير السكن والعمران و المدينة محمد طارق بلعريبي الرامية الى فتح قنوات التواصل و التكفل بإنشغالات المكتتبين.

وحسب نص البيان، فقد استمع زيتوني لإنشغالات ممثلي هذه الدفعة والمتعلقة بالتخصيص وتقدم الأشغال بمختلف المشاريع الموجهين لها، أين أكد أن عملية صب شهادات التخصيص للسكنات التي تقدمت فيها نسبة الاشغال ستكون شهر نوفمبر المقبل، وأن الوكالة تسعى الى صب أكبر قدر ممكن من شهادات التخصيص خلال هذا الشهر.

وأوضح ذات المتحدث أن هذه العملية تلزم الوكالة على المتابعة الدورية والميدانية للأشغال من اجل تحقيق الأهداف المرجوة سواء مع الوزارة الوصية او مع المكتتبين.

في حين سيشرع المدير العام في زيارات ميدانية لمشاريع صيغة البيع بالإيجار من اجل تذليل العراقيل التي قد تعترض تقدم الأشغال، يضيف ذات البيان.

رمزي أحمد توميات

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