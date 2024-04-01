هذا موعد تنظيم الطبعة الثانية للجلسات الوطنية حول الطفولة

هذا موعد تنظيم الطبعة الثانية للجلسات الوطنية حول الطفولة

أعلنت المفوضة الوطنية لحماية الطفولة، مريم شرفي، عن موعد الطبعة الثانية للجلسات الوطنية حول الطفولة أين كشفت أنه سيتم تنظيمها مع نهاية السنة الجارية.

وجاء ذلك في تصريح لشرفي “لوأج” على هامش مأدبة إفطار جماعي نظم بمركز التكفل النفسي والإجتماعي ببن طلحة على شرف أطفال يتامى.

وأوضحت ذات المتحدثة أنه سيتم قريبا تنظيم لقاءات جهوية تحضيرا للطبعة الثانية للجلسات الوطنية حول الطفولة في الجزائر.

كما ذكرت بمشروع مخطط العمل الوطني للطفولة الذي يجري إعداده بهدف تعزيز الآليات والبرامج الوطنية المتخذة في مجال حماية وترقية الطفولة. وذلك بإشراك ممثلين عن مختلف القطاعات المعنية والمجتمع المدني والفاعلين في مجال الطفولة و كذا خبراء.

هذا وأبرزت شرفي جهود الدولة في مجال حماية وترقية الطفولة. سيما من خلال الترسانة القانونية والبرامج الوطنية والتدابير المتخذة.

أما بخصوص الافطار الجماعي، أشارت ذات المتحدثة إلى أنه يأتي ضمن النشاطات التضامنية مع الأطفال سيما في شهر رمضان الفضيل. ويندرج في إطار التآزر الاجتماعي بهدف ادخال الفرحة والبهجة في نفوس هذه الفئة.

هذا وقد عرف اللقاء عملية توزيع ألبسة العيد على هؤلاء الأطفال وتميز بتنظيم عدة نشاطات ترفيهية شارك فيها الأطفال في جو عائلي أدخل البهجة في نفوسهم.

رمزي أحمد توميات

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