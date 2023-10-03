هذا موعد الشروع في توزيع الشعير والأعلاف لفائدة الموالين

هذا موعد الشروع في توزيع الشعير والأعلاف لفائدة الموالين

كشفت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، عن موعد الشروع في توزيع الشعير لدى الديوان الوطني الجزائري المهني للحبوب، على جميع المربين والموالين.

وحسب بيان لوزارة الفلاحة، سيتم الشروع في توزيع الشعير لدى الديوان الوطني الجزائري المهني للحبوب، على جميع المربين والموالين، ابتداء من يوم غد الأربعاء.

وستتراوح أسعار الأعلاف الموجهة للتغذية الحيوانية لدى الديوان الوطني للتغذية الأنعام، ما بين 3200 و3300دج لفائدة مربي الأغنام على مستوى التراب الوطني.

أما بخصوص إجراءات الحصول على مادتي الشعير والاعلاف، فأوضحت وزارة الفلاحة أنها تخضع فقط إلى تقديم شهادة الإحصاء وبطاقة مربي .

ووفقا لنص البيان، يندرج هذا الإجراء في إطار عملية حماية تطوير القطيع الوطني، حيث يهدف إلى تبسيط تسهيل الإجراءات لفائدة الفلاحين والمربين.

رمزي أحمد توميات

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