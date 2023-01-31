هذا موعد إمتحان التربية البدنية وسحب الإستدعاءات

أعلنت وزارة التربية الوطنية، في بيان لها، عن موعد إجراء إمتحان مادة التربية البدنية والرياضية للمترشحين الأحرار.

وحسب نص البيان فإن إختبار مادة التربية البدنية والرياضية الخاص بالمترشحين الأحرار. سيجرى في الفترة الممتدة من يوم الأحد 7 ماي إلى غاية الخميس 18 ماي 2023.

كما أوضح المصدر أن المترشحين الأحرار بمن فيهم المترشحون المنتمون إلى الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد يمكنهم سحب إستدعاءاتهم الخاصة باختبار مادة التربية البدنية والرياضية من موقعي الديوان ابتداء من يوم الإثنين 17 أفريل 2023.

رمزي أحمد توميات

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