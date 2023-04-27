هذا موعد أول رحلة إلى البقاع المقدسة لهذا العام

27 أبريل، 2023

كشف المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة، احمد سليماني، اليوم الخميس، في تصريح خاص به الإذاعة الوطنية، عن أول رحلة للحجاج الميامين إلى البقاع المقدسة.

وحسب سليماني فإن أول رحلة حج تقررت يوم 31 ماي المقبل، كما أن الوقت قريب جدا. وعلى هذا الأساس  تم دعوة الحجاج الى الاسراع بالانتهاء من المراحل.

أما بخصوص تأشيرة الحج، فقال المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة، إنها أصبحت 100 بالمائة في المسار الالكتروني، مؤكدا أنه فيما يخص برانامج الرحلات الكامل، فالديوان ينتظر رد الجيوة السعودية. من أجل استكمال الشق الثاني من البرنامج.

 

رمزي أحمد توميات.

 

 

27 أبريل، 2023

مقالات ذات صلة

المنقوش والجرندي يحلان بالجزائر للمشاركة في الاحتفالات المخلدة لذكرى الثورة التحريرية المجيدة

1 نوفمبر، 2021

لعمامرة : تغيير تسمية وزارة الخارجية لتشمل الجالية توجه استراتيجي من قبل الرئيس تبون

10 يوليو، 2021

مستجدات فيروس كورونا خلال ال 24 ساعة الأخيرة

26 يونيو، 2022

مكافأة بمنحة قدرها 10 مليون سنتيم للأساتذة الذين يتمكّن طلبتهم من استحداث مؤسسات ناشئة

23 نوفمبر، 2022
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز2022
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: