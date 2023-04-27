هذا موعد أول رحلة إلى البقاع المقدسة لهذا العام

هذا موعد أول رحلة إلى البقاع المقدسة لهذا العام

كشف المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة، احمد سليماني، اليوم الخميس، في تصريح خاص به الإذاعة الوطنية، عن أول رحلة للحجاج الميامين إلى البقاع المقدسة.

وحسب سليماني فإن أول رحلة حج تقررت يوم 31 ماي المقبل، كما أن الوقت قريب جدا. وعلى هذا الأساس تم دعوة الحجاج الى الاسراع بالانتهاء من المراحل.

أما بخصوص تأشيرة الحج، فقال المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة، إنها أصبحت 100 بالمائة في المسار الالكتروني، مؤكدا أنه فيما يخص برانامج الرحلات الكامل، فالديوان ينتظر رد الجيوة السعودية. من أجل استكمال الشق الثاني من البرنامج.

رمزي أحمد توميات.

معجب بهذه: إعجاب تحميل...