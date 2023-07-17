هذا معدل النجاح في البكالوريا

جدد وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، التأكيد على أن كل الإمتحانات جرت في ظروف حسنة ومنظمة لتظافر جهود الجميع. ومعدل النجاح في البكالوريا هو 10/20.

وأفاد بلعابد خلال ندوة صحفية قبيل الإعلان عن نتائج النهائية لشهادة البكالوريا، أنه تم الشروع في الاقتراب من الوضع العادي للتمدرس والرجوع إلى 3 فصول واكتمل الأمر بالرجوع إلى التنظيم العادي للتمدرس والتخلي عن نظام التفويج وتم إتمام البرامج التعليمية للشعب.

كما أكد وزير التربية، إلى أن السنة كانت ناجحة ويتحصل على البكالوريا كل من تحصل على 10/20.

ليديا كبيش

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