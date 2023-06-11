هذا معدل الحصول على البكالوريا

قال اليوم الأحد وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، يعد ناجحا كل من تحصل على معدل يساوي أو أكثر من 20\10

وأكد بلعابد، أن نتائج الإنجليزية كانت جيدة خاصة بعد ترسيمها من قبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. حيث فاقت 90 بالمائة.

وأوضح ذات المتحدث خلال ندوة صحفية على هامش إعطاء إشارة إنطلاق إمتحانات البكالوريا من ولاية ورقلة، أنه وبعد ترسيم الإنجليزية من قبل رئيس الجمهورية خلال الدخول الإبتدائي الحالي. فقد كانت النتائج ممتازة ونسبة النجاح فاقت 90 بالمائة.

وهو ما يبين تعاطي وسلاسة وتمكن أبنائنا في هذه اللغة. والمؤشرات الأولى في التعليم الثالث إبتدائي كانت إيجابية، يضيف وزير التربية.

رمزي أحمد توميات

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