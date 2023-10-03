هذا محور لقاء رئيس الجمهورية واعمر تاقجوت

3 أكتوبر، 2023

استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، اعمر تاقجوت، حسب بيان لرئاسة الجمهورية.

وقال تاقجوت: “اللقاء الذي كان مع رئيس الجمهورية. كان حول عالم الشغل وكان نقاشا حادا وواسعا للنظر في الأوضاع العمالية سواء في المؤسسات الاقتصادية أو الوظيف العمومي”

وأضاف ذات المتحدث بالقول :”قدمت الى رئيس الجمهورية اقتراحات في الايام المقبلة فيما يخص المؤسسات الاقتصادية سواء العامة أو الخاصة. كما تناولنا الوضع الاجتماعي والقدرة الشرائية وتنظيم النقابة”.

وتابع الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين قائلا: “معرفته للوضع الداخلي للبلاد والاقتصادي والادارة العمومية والفضاء الاجتماعي شيئ إيجابي لنا ونحن على استعداد للتعاون كل مجهودنا لنعطي قيمة مضافة للنشاط الاقتصادي والاجتماعي في بلادنا”.

رمزي أحمد توميات

3 أكتوبر، 2023

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