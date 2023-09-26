هذا ما قاله وزير السياحة بخصوص ارتفاع أسعار خدمات الفنادق

هذا ما قاله وزير السياحة بخصوص ارتفاع أسعار خدمات الفنادق

أكد وزير السياحة والصناعة التقليدية مختار ديدوش على أن الدولة لا يمكنها التدخل في أسعار خدمات الفنادق، التي تخضع لقانون العرض والطلب والمنافسة.

وجاء ذلك خلال زيارته التفقدية لولاية الجزائر العاصمة، أين أبرز أن زيارة العمل هذه سمحت له بتدشين فندقين صنعا بمقاييس عالمية يوفران 300 منصب شغل.

وقال ديدوش: “أشرفنا على تدشين فندق ماركير عين البنيان الذي يتوفر على 152 غرفة، كما قمنا بتدشين فندق AD hôtel بحيدرة الذي يتوفر على 160 غرفة وهذين الفندقين يوفران أزيد من 400 سرير ويشغلان أكثر من 300 عامل”.

كما أشار ذات المتحدث الى أن الفندقين الجديدين يدعمان الحظيرة الفندقية للعاصمة ويساهمان في جعل قطاع السياحة خلاق للثروة واقتصادي 100 بالمائة

رمزي أحمد توميات

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