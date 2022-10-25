هذا ما قاله وزير السكن عن عدل 3

25 أكتوبر، 2022

أكد اليوم الثلاثاء وزير السكن، محمد طارق بلعريبي، الين الوكالة الوطنية لتحسين السكن “عدل” كانت تعاني من الضغط في مرحلة معينة مبرزا أن قطاع السكن مع الوكالة كانت تسيّر عدل1 و2 على سواء.

وقال بلعريبي في تصريح للصحافة على هامش زيارته إلى سيدي عبد الله :”لن نقوم بالأخطاء السابقة لأن وصلنا في مرحلة معينة كان هناك ضغط على وكالة عدل، حيث كنا نسير عدل1 و2، الحمد لله نحن بعيدين عن هذه الوضعية لا نقوم بالأخطاء نفسها”.

أنا بخصوص برنامج سكني آخر والمسمى “عدل3″، فقال ذات المتحدث :”نصفي أمورنا مع عدل2، حتى لا يكون أي مكتتب على المستوى الوطني عنده إشكال في الملف، ويتحصل على السكن ثم نفكر في أمور أخرى”.

ليديا كبيش

25 أكتوبر، 2022

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