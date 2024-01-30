هذا ما قاله وزير التجارة عن تموين السوق باللحوم البيضاء والحمراء تحسبا لرمضان

هذا ما قاله وزير التجارة عن تموين السوق باللحوم البيضاء والحمراء تحسبا لرمضان

كشف اليوم الثلاثاء وزير التجارة، الطيب زيتوني، عن تموين السوق باللحوم الحمراء والبيضاء من طرف المتعاملين العموميين والخواص.

وأوضح زيتوني أنه خلال سنة 2023 كلها تم استيراد 2501 طن. وفي شهر جانفي فقط سنة 2024 تم استيراد 7375 طن من طرف الخواص والديوان المختص في ذلك.

وكشف ذات المتحدث أن هناك شحنات كبيرة ستدخل تحضيرا لشهر رمضان والرفع من القدرة الشرائية. لتمكين المواطن من استهلاك هذه المادة الأساسية.

كما سيتم تموين الولايات الجنوبية باللحوم الحمراء المستوردة في إطار تجارة المقايضة. حيث تم تسجيل دخول 284 ألف و892 رأس ماشية خلال سنة 2023. ما يعكس تطور جد ملموس في دخول المواشي مقارنة بسنة 2022 والتي دخل فيها 141 ألف رأس.

هذا وقد دعا وزير التجارة جميع التجار إلى الانخراط والمشاركة الفعالة في إنجاح هذا المخطط لبلوغ الغايات المنشودة. بعيدا عن المماؤسات المسيئة لصورة التجارة. والمضرة بالمواطن.

رمزي أحمد توميات

معجب بهذه: إعجاب تحميل...