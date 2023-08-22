هذا ما قاله هني عن العقار الفلاحي المستغل بدون سند قانوني

22 أغسطس، 2023
وزير الفلاحة في زيارة عمل و تفقد لولاية النعامة

أكد وزير الفلاحة، والتنمية الريفية، أن مصالح دائرته الوزارية تعمل على إيجاد حل نهائي وقانوني في تسوية للعقار الفلاحي المستغل بدون سند قانوني.

وكشف هني عن توزيع وتزويد المربين 100بالمئة بالعلاف بداية من شهر اكتوبر، داعيا كل التجار والمطاعم والمؤسسات للتزود بمادة الباقوليات وهي متوفرة.

في حين توقع ذات المتحدث نجاح تجربة للمستثمرات العمومية للشركات العمومية مؤكدا دفع المستثمرات مشابهة خاصة، كما توقع إنتاجا غير مسبوق للتمور والدولة سخرت امكانياتها لقضاء على وباء بوفروة.

وشدد وزير الفلاحة على العمل على توسعة الزراعات الاستراتيجية دوار السمش في الجنوب لما حققوه من نتائج.مشيرا أن النهضة الفلاحية ستدعمها الدولة بالكهرباء والمسالك.

كما كشف نفس المسؤول عن التوجه لزراعة الزيتون والصناعات التحويلية بالجنوب. مؤكدا مواصلة دفع المستثمرات الكبرى والتي تشرف عليها شركات عمومية لانتاج الحبوب.

رمزي أحمد توميات

22 أغسطس، 2023

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