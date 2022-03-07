هذا ما قاله مدير معهد باستور عن حقيقة الوصول إلى المناعة الجماعية في الجزائر

أكد اليوم الإثنين، مدير معهد باستور فوزي درار، على أن الوصول إلى مناعة جماعية يجب أن يتدعم بالتلقيح لتكون فعالة وطويلة الأمد.

وأوضح درار خلال نزوله ضيفا على الاذاعة الوطنية، أن تحقيق مناعة جماعية فعالة لا يكون فقط باكتساب حصانة طبيعية بعد الإصابة بمتحور أوميكرون .

وقال ذات المتحدث:”أن المصابين بمتحور أوميكرون الملقحين هم الذين اكتسبوا مناعة فعالة وقوية ضد متحورات الكوفيد- 19، في حين تكون مناعة الأشخاص الذين أصيبوا فقط بالفيروس مؤقتة”.

رمزي أحمد توميات

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