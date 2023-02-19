هذا ما قاله رئيس الجمهورية عن الصحراء الغربية ومالي وليبيا أمام رؤساء دول الإتحاد الإفريقي

هذا ما قاله رئيس الجمهورية عن الصحراء الغربية ومالي وليبيا أمام رؤساء دول الإتحاد الإفريقي

تطرق رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في كلمة قرأها بالنيابة عنه الوزير الأول، خلال اليوم الثاني من مؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، الى القضية الصحراوية وكذا الأزمة المالية والليبية.

وأكد الرئيس تبون دعمه لحق الشعب الصحراوي الثابت في تقرير مصيره. من خلال تنظيم استفتاء حر ونزيه. بما يتماشى مع المواثيق والقرارات الدولية التي صادقت عليها الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية.

وأكد رئيس الجمهورية، على أن المحاولات اليائسة لعرقلة المسار الجاري لتصفية الاستعمار والقرارات الانفرادية المنتهكة للقانون الدولي والمخالفة لمبادئ الاتحاد الإفريقي. لا يمكنها بأي حال من الأحوال إضفاء الشرعية على احتلال الأراضي الصحراوية. ولا المساس بحق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير مصيره.

وأضاف الرئيس تبون، أنه وفي خضم هذه التطورات الخطيرة، فقد أضحى من الضروري أن تضطلع منظمتنا بمسؤوليتها كاملة تجاه هذه القضية. وتلعب الدور المنوط بها وفقا لعقيدتها الثابتة في تصفية الاستعمار.

وبخصوص الأزمة المالية، قال رئيس الجمهورية: “نحن عازمون كل العزم على المساهمة في المضي قدما في مسار السلم والمصالحة الوطنية في مالي. والعمل مع الأشقاء الماليين من أجل إعطاء دفع جديد لهذا المسار. ورفع العراقيل التي قد تعيق تنفيذ اتفاق السلم المنبثق عن مسار الجزائر”.

كما أعرب الرئيس تبون، عن ارتياحه أمام تحسن العلاقات بين مالي وأشقائه في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا. على أمل أن تعود هذه العلاقات إلى سابق عهدها وأن تطوى صفحة الخلافات نهائيا.

وعبر رئيس الجمهورية، عن مساندته الكاملة للمسار الانتقالي في مالي. الذي سيفضي إلى العودة إلى النظام الدستوري في آجال معقولة. وينأى بمالي عن مخاطر مزيد من العزلة على المستوى الإقليمي والقاري والدولي.

في حيز الرئيس تبون، الأطراف الليبية الى الانخراط في المسار السلمي في حل الأزمة. دون تدخل أجنبي من خلال تبني الحوار الذي يفضي إلى حل سياسي وتوافقي. يحفظ وحدة وسيادة ليبيا ويعزز بناء مؤسساتها.

وجدد رئيس الجمهورية، استعدادنا التام للمساهمة في كل ما من شأنه أن يجمع كل الليبيين. من أجل تقريب وجهات النظر بين كل الفاعلين في هذا البلد الشقيق. للوصول إلى تسوية سياسية شاملة تضمن وحدة وأمن ليبيا واستقرارها.

وفي الختام، اكد الرئيس تبون، انه على يقين بأن حل الأزمات في قارتنا يجب أن يقوم على الحل السلمي والحوار الشامل والمصالحة الوطنية دون أي تدخل أجنبي.

كما شدد رئيس الجمهورية على أن الجزائر، ستساهم دوما وبلا هوادة في تعزيز الجهود الهادفة إلى تحقيق السلم والأمن الدولي.

هذا وستواصل دعم المبادرات الرامية إلى فك النزاعات. والدفاع عن القضايا العادلة للشعوب التي تكافح وتناضل من أجل استرجاع حقوقها الأساسية وحريتها في تقرير المصير

ليديا كبيش

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