هذا ما قاله بوسليماني عن الإجراءات الخاصة بالمطابع العمومية التي تعاني من صعوبات مالية

هذا ما قاله بوسليماني عن الإجراءات الخاصة بالمطابع العمومية التي تعاني من صعوبات مالية

أكد وزير الاتصال محمد بوسليماني، على أن الدولة تعمل على إعادة تنظيم المطابع العمومية التي تعاني من وضعية مالية صعبة.

ولفت بوسليماني خلال تنشيطه لقاء صحفيا بمقر إذاعة قسنطينة، الى أنه سيتم إنشاء مؤسسة وطنية للطباعة سيكون مقرها بالجزائر العاصمة وستنشط تحت وصايتها المطابع العمومية لكل من الشرق و الغرب والجنوب.

وفي سياق اخر، أكد ذات المتحدث على أهمية الإعلام الجواري ومساهمته في جهود التنمية، مبرزا وجود جهود مهمة تبذل لتعزيز الاتصال المؤسساتي من خلال تمكين الصحفي من مصادر الخبر والحصول على المعلومة.

في حين دعا المسؤول الأول عن قطاع الاتصال إلى المساهمة في التعريف بالذاكرة وتاريخ الجزائر ونقلهما بأمانة للأجيال الصاعدة.

ليديا كبيش

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