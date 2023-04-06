هذا ما قاله بلعريبي عن حرمان النساء الأرامل من سكنات عدل

هذا ما قاله بلعريبي عن حرمان النساء الأرامل من سكنات عدل

كشف وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، اليوم الخميس، بمجلس الأمة عن استفادة 1276 ارملة من سكنات عدل

وجاء ذلك في رده على سؤال حول حرمان النساء الارامل من سكنات عدل بعد أن توفي أزواجهن رغم امتلاكهن منحة تقاعد الزوج المتوفي.

وأكد بلعريبي إن وضعية النساء الارامل التي توفي ازواجهن بعد دفع الشطر الاول لا تعد من الوضعيات العالقة. وهذا حسب النصوص القانونية المحددة لشروط مسكن البيع بالايجار.

كما كشف وزير السكن أنه لحد الساعة تم تسوية 1276 من ملفات أرامل توفي أزواجهن. يعني 1276 ارملة استفادت من سكنات عدل.

ليديا كبيش

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