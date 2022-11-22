هذا ما قالته أمريكا عن القمة العربية وإعلان الجزائر التاريخي

هذا ما قالته أمريكا عن القمة العربية وإعلان الجزائر التاريخي

أكدت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية، إليزابيت مور أوبين، تثمين بلادها للنجاح الكبير الذي عرفته القمة العربية التي احتضنتها الجزائر.

وذكرت أوبين، أن بلادها قد شاركت، لأول مرة، في هذه القمة كمراقب. حيث تسنى لها بالمناسبة عقد محادثات مع مختلف الأطراف العربية والمسؤولين الجزائريين.

كما تحدثت سفيرة الولايات الأمريكية، عن “إعلان الجزائر” الموقع بين الفصائل الفلسطينية. حيث صرحت مور أوبين أن بلادها تحيي الجزائر على سعيها وعملها على توحيد الفصائل مبرزة الدور المحوري الذي تلعبه الجزائر في تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة.

ومن جهته، قال سفير مستشار بوزارة الشؤون الخارجية صالح بوشة، في تصريح للنهار، أن القضية الفلسطينية تتصدر أجندة القمة العربية،

وأوضح، المستشار أن رئيس الجمهورية سهر شخصيا على رعاية مبادرة لم الشمل الفصائل الفلسطينية. و”التي خلصت بإعلان الجزائر.

كما قال المستشار بوزارة الخارجية”ننتظر من الأشقاء الفلسطينيين الالتزام بتنفيذ بنود إعلان الجزائر في ظل الوضع الحالي الصعب بفلسطين، لاسيما مع ممارسات الاحتلال والاعتداءات المتكرر بالإضافة إلى التوسع الاستيطاني”.

وللتذكير، فقد وقعت الفصائل الفلسطينية على اتفاق “إعلان الجزائر” خلال مؤتمر لم الشمل من أجل الوحدة الفلسطينية. برعاية رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. وجرت أشغال مؤتمر لم الشمل من اجل الوحدة الفلسطينية بقصر الأمم في نادي الصنوير بالعاصمة.

رمزي أحمد توميات

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