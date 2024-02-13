هذا عدد المستفيدين من منحة البطالة

13 فبراير، 2024

كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، اليوم، خلال تقديمه لعرض حال حول القطاع أمام أعضاء لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني للمجلس الشعبي الوطني، أن عدد المستفيدين من منحة البطالة الذين تقاضوا رواتبهم بلغ 2.013.819 مستفيد، خلال شهر جانفي 2024.

و أشار الوزير بن طالب، في ذات السياق، إلى أنه تم توجيه وقبول 288.702 مستفيد من المنحة في إطار التكوين، تخرج منهم 117.043، في حين تم توجيه 323.495 مستفيد نحو عروض العمل، وهذا إلى غاية دورة أكتوبر 2023.

كما أوضح وزير العمل، بأن الهدف من هذه الأرقام المسجلة، هو تشجيع المؤسسات الاقتصادية على توظيف المستفيدين من منحة البطالة، مضيفا أن قطاعه يسعى لوضع آليات وجملة من التحفيزات الخاصة بذلك، كاشفا أن القطاع بصدد العمل على إضافة آليات أخرى تسمح بتطوير المهارات الفردية وتحسين قابلية التشغيل لدى المستفيدين من منحة البطالة، من خلال المشاركة في نشاطات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

 

شرف الدين عبد النور

 

13 فبراير، 2024

مقالات ذات صلة

عاجل/ عطاف يستقبل نظيره من جنوب السودان

عطاف يستقبل المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية

3 أكتوبر، 2023

رئيس الجمهورية : الجزائر تحرز تقدما هاما في اتجاه توسيع شراكاتها الاستراتيجية عبر العالم

19 أغسطس، 2023

رمطان لعمامرة يلتقي نظيره البرتغالي بأديس أبابا

17 فبراير، 2023

سوناطراك: التوقيع على 04 اتفاقيات شراكة دولية في مجال التكوين

16 نوفمبر، 2023
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز 2023
زر الذهاب إلى الأعلى