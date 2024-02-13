هذا عدد المستفيدين من منحة البطالة

كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، اليوم، خلال تقديمه لعرض حال حول القطاع أمام أعضاء لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني للمجلس الشعبي الوطني، أن عدد المستفيدين من منحة البطالة الذين تقاضوا رواتبهم بلغ 2.013.819 مستفيد، خلال شهر جانفي 2024.

و أشار الوزير بن طالب، في ذات السياق، إلى أنه تم توجيه وقبول 288.702 مستفيد من المنحة في إطار التكوين، تخرج منهم 117.043، في حين تم توجيه 323.495 مستفيد نحو عروض العمل، وهذا إلى غاية دورة أكتوبر 2023.

كما أوضح وزير العمل، بأن الهدف من هذه الأرقام المسجلة، هو تشجيع المؤسسات الاقتصادية على توظيف المستفيدين من منحة البطالة، مضيفا أن قطاعه يسعى لوضع آليات وجملة من التحفيزات الخاصة بذلك، كاشفا أن القطاع بصدد العمل على إضافة آليات أخرى تسمح بتطوير المهارات الفردية وتحسين قابلية التشغيل لدى المستفيدين من منحة البطالة، من خلال المشاركة في نشاطات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

شرف الدين عبد النور

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