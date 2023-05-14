هدنة غزة تدخل حيز التنفيذ بعد عدوان الاحتلال

14 مايو، 2023

دخلت الهدنة التي اتفق عليها الكيان الصهيوني والفصائل الفلسطينية بوساطة مصرية، حيز التنفيذ مساء السبت، بعد عدوان الاحتلال الذي خلف 35 شهيــدا فلسطينيا.

و سيتم إدخال الوقود إلى القطاع ومساعدات إنسانية خلال الساعات المقبلة. وأن الأمر متوقف على مدى الالتزام بوقف إطلاق النار، كما تم بدء مفاوضات لهدنة طويلة الأمد تتضمن بنودا ملزمة لكلا الطرفين، حسب مصادر.

و تجمع مئات الفلسطينيين في ساحة في غزة رافعين الأعلام الفلسطينية و رايات فصائل فلسطينية، كما حمل البعض علم الجزائر احتفالا بالنصر.

شرف.ع

14 مايو، 2023

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