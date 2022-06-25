هجمات جديدة لوحدات البوليساريو تستهدف قوات الاحتلال بقطاع المحبس

25 يونيو، 2022

أفاد البلاغ العسكري رقم 567 الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية، أن وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، نفذت هجمات استهدفت تخندقات قوات الاحتلال المغربي بقطاع المحبس.

وحسب نص البلاغ  فقد استهدفت وحدات البوليساريو قوات العدو المغربي يوم الجمعة بأقصاف مركزة بمنطقة اعكد اركان ومنطقة سبخة تنوشاد في قطاع المحبس.

وكانت مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي قد ركزت هجماتها في وقت سابق مستهدفة القوات الغازية المغربية بقطاعي الفرسية و المحبس وبمناطق اوديات الشديدة وروس لكصيبين وروس السبطي واكرارة الفرسيك والشيظمية واودي ام اركبة .

وتتوالى هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي ،مستهدفة معاقل قوات الاحتلال المغربي التى تكبدت خسائر فادحة في الارواح والمعدات على طول جدار الذل والعار، يضيف ذات البلاغ.

رمزي أحمد توميات

25 يونيو، 2022

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