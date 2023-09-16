نور الدين بن براهم يشارك في افتتاح أشغال المؤتمر الوطني الخامس للإتحاد الوطني للمهندسين الزراعيين

شارك اليوم، نور الدين بن براهم، رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني، بفندق الماركير بالعاصمة، في افتتاح أشغال المؤتمر الوطني الخامس للاتحاد الوطني للمهندسين الزراعيين، تحت شعار “المهندس الزراعي فاعلا رئيسيا من أجل فلاحة مستدامة”، و هذا بحضور فاتح سيريبلي، عضو مكتب المرصد.

و شهد المؤتمر مشاركة كل من رئيس إتحاد المهندسين الزراعيين العرب، الأمين العام لإتحاد المهندسين الزراعيين العرب، بالإضافة إلى ممثلي العديد من الدول العربية والقطاعات ذات الصلة، المختصين و كذا الفاعلين في القطاع.

و تم بالمناسبة إلقاء عدة محاضرات قيمة من طرف دكاترة و أساتذة لدراسة عدة مواضيع ذات أهمية تمثلت في، “تكامل الموارد العربية و اعتماد الفلاحة المستدامة طريقنا إلى أمن غذائي عربي مستدام”، “الجوانب المختلفة لنقص المياه و التبعية الغذائية”، “تنظيم مهنة المهندس الزراعي و أخلاقيات ممارسة المهنة”، “التغيرات المناخية رؤية استراتيجية الدولة الجزائرية”، “تحديات الزراعة الدقيقة و الذكية في الجزائر و أثرها في تطوير الزراعات الواسعة”.

شرف الدين عبد النور

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