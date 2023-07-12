نواب المجلس الشعبي الوطني يصادقون بالإجماع على مشروع هذا القانون

12 يوليو، 2023

صادق اليوم الأربعاء، نواب المجلس الشعبي الوطني بالإجماع على مشروع قانون يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية.

ليديا كبيش

12 يوليو، 2023

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