الرئيسية/الأولى/نواب المجلس الشعبي الوطني يصادقون بالإجماع على مشروع هذا القانون نواب المجلس الشعبي الوطني يصادقون بالإجماع على مشروع هذا القانون 12 يوليو، 2023 صادق اليوم الأربعاء، نواب المجلس الشعبي الوطني بالإجماع على مشروع قانون يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية. ليديا كبيش شارك هذا الموضوع:اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)معجب بهذه:إعجاب تحميل... مرتبط 12 يوليو، 2023 فيسبوك تويتر مشاركة عبر البريد طباعة