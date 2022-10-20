 نواب المجلس الشعبي الوطني يتفقدون خسائر سيول تيارت ويعزون أهالي الضحايا

كلف رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، وفد من نواب المجلس بالتنقل إلى ولاية تيارت لتقديم واجب العزاء لعائلة ضحايا السيول، حسبما أفاد به المجلس في بيان له.

وحسب نص البيان، فإن الوفد كان تحت قيادة نائب رئيس المجلس أحسن هاني، ويتألف من نواب يمثلون كافة المجموعات البرلمانية وذلك من أجل تقديم واجب العزاء لأسرة ضحايا الفيضانات التي غمرت المنطقة منذ أيام.

واستمع الوفد إلى انشغالات المواطنين المتضررين، ببلدية الناضورة التي غمرت فيها السيول بيوتا عديدة لاسيما تلك المحاذية لمجرى الوادي.

وتوجه بعد ذلك الوفد إلى قصر الشلالة قاصدا بيت عزاء أقيم للعائلة التي فقدت أربعة أفراد منها في تلك الفيضانات، اين قدم نائب الرئيس هاني أحسن تعازيه نيابة عن رئيس المجلس الشعبي الوطني وترحم عليهم ثم سلمهم رسالة تعزية.

كما توجه الوفد إلى معاينة مناطق أخرى كانت عُرضة للأضرار حيث وقف الوفد رفقة السلطات المدنية والعسكرية على الخسائر المادية التي لحقت البيوت وما تحتويه من أثاث واستمع في حديث مباشر مع المتضررين إلى مطالبهم.

ليديا كبيش