حذر أعضاء الكونغرس خلال نقاش سنوي عقدته مؤخرا لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ لتقييم عمل القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا “أفريكوم”، الذي حضره قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا أفريكوم الجنرال “ستيفن تاونسند” -حذّر- من تداعيات محاولات فرض سياسة الامر الواقع بالصحراء الغربية، وذلك بتوريط القوات العسكرية الامريكية في إضفاء الشرعية على الاحتلال المغربي على الصحراء الغربية.

ونبه النواب ومن بينهم “جيمس انهوف” و”مايك راوندز” ان محاولات توريط الجيش الأمريكي في الصحراء الغربية حدثت مؤخرا عندما حاول المغرب ان تشمل مناورات الأسد الافريقي الأراضي الصحراوية المحتلة، وهي محاولة باءت بالفشل بعد رفض وزارة الدفاع الأمريكية.

واستعرض السيناتور “جميس انهوف” محطات بارزة من تاريخ قضية الصحراء الغربية مطالبا الإدارة الأمريكية بدعم تنظيم الاستفتاء بالصحراء الغربية.

كما اكد السيناتور جيمس انهوف ان المغرب لم يظهر لحد الان إرادة حقيقية للتقدم في حل النزاع في الصحراء الغربية بخلاف تأكيد بعض أعضاء الإدارة الامريكية على ذلك.

من جانبه حذر السيناتور “مايك راوندز” من تداعيات محاولة فرض سياسة الامر الواقع وعدم التوصل الى حل يمكن الشعب الصحراوي من تقرير مصيره والعودة الى وطنه.

وقال السيناتور “راوندز” ان اهمال معالجة المشاكل التي أدت الى اندلاع النزاع في الصحراء الغربية يمكن ان تؤدي الى تفاقم الوضع في المنطقة.

وخلص السيناتور الأمريكي الى التأكيد ان العالم وقف متفرجا لأكثر من أربعة عقود إزاء عملية تهجير الشعب الصحراوي من وطنه لذلك يجب على الإدارة الامريكية فعل شيء لتفادي تحول الصحراء الغربية الى بؤرة توتر ساخنة.

وكانت قضية الصحراء الغربية قد حظيت باهتمام لافت خلال النقاش السنوي الذي عقدته مؤخرا لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ لتقييم عمل القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا “أفريكوم”.