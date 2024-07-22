نقل بحري: عودة السفينة “موبي دادا” إلى نشاطها بعد رفع التحفظات المسجلة عليها

نقل بحري: عودة السفينة “موبي دادا” إلى نشاطها بعد رفع التحفظات المسجلة عليها

أعلمت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، في بيان لها اليوم، كافة زبائنها بعودة السفينة موبي دادا إلى نشاطها، بعد رفع التحفظات المسجلة عليها من طرف الهيئات المخولة قانونا.

وتقرّر على إثر ذلك، حسب ذات المصدر إدراج التعديلات التالية:

-رحلة اليكانتي_ الجزائر يوم 22 جويلية على الساعة 18:00 مساءً، عوضا عن 19 جويلية.

-رحلة الجزائر _اليكانتي يوم 23 جويلية على الساعة 19:00 مساءً، عوضا عن 20 جويلية.

-رحلة اليكانتي_ وهران يوم 23 جويلية على الساعة 19:00 مساء، عوضا عن يوم 21 جويلية.

-رحلة وهران_ اليكانتي يوم 24 جويلية على الساعة 19:00 مساء، عوضا عن 22 جويلية.

-رحلة اليكانتي_ وهران يوم 24 جويلية على الساعة 19:00، عوضا عن 23 جويلية.

-رحلة وهران _ اليكانتي يوم 25 جويلية على الساعة 15:00 مساء، عوضا عن 24 جويلية.

-رحلة اليكانتي_ الجزائر يوم 25 جويلية على الساعة 19:00 مساء، عوضا عن 24 جويلية.

-رحلة اليكانتي_ وهران يوم 26 جويلية على الساعة 11:00 صباحا، عوضا عن يوم 25 جويلية.

شرف الدين عبد النور