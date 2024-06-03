نقل الرضيعتين التوأم السيامي من توڨرت الى العاصمة للتكفل بهما بتعليمة من الوزير بن طالب

نقل الرضيعتين التوأم السيامي من توڨرت الى العاصمة للتكفل بهما بتعليمة من الوزير بن طالب

تكفل الضمان الاجتماعي بتوأم سيامي

بتعليمات من وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، القاضية بالتكفل الصحي العاجل بالرضيعتين التوأم السيامي (توأم ملتصق)، ريناد وريناس البالغتان 15 شهرا.

وأفاد بيان لوزارةالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، انه تم صبيحة اليوم الاثنين نقل الرضيعتين من مستشفى الأم والطفل بواسطة طائرة طبية انطلاقا من مطار توقرت إلى مستشفى بني مسوس بالجزائر العاصمة، قصد تحضيرهما للخضوع إلى عملية جراحية دقيقة ومعقدة تتعلق بفصل جسمي الرضيعتين خارج الوطن خلال الأيام القليلة القادمة.

ش.ن