نقل أسهم حداد بفرتيال إلى مجمع أسمدال العمومي

21 مايو، 2022

أعلن المجمع الصناعي للأسمدة والمواد الفيطوصحية “أسمدال” فرع مجمع سوناطراك ، عن إتمام عملية نقل الملكية لفائدته من طرف مديرية أملاك الدولة، للأسهم المصادرة بقرارات من العدالة.

ووفقا لبيان لسوناطراك، فإن هذه الأسهم كان يحوزها حداد ومجمعه “ETRHB HADDAD” في “فرتيال”، والتي تعادل17 بالمائة من رأسمال الشركة، لتبلغ بذلك حصة مجمع “أسمدال” 51 بالمائة من إجمالي أسهم شركة “فرتيال”.

وأوضحت سوناطراك، أن عملية اقتناء هذه الاسهم يمكّن “مجمع أسمدال” من حيازة الأغلبية في شركة فرتيال، ما سيسمح له بمباشرة الاستثمارات اللازمة للحفاظ على قدرات الوحدات الإنتاجية وكذا تطويرها.

وذلك لتمكينها من المساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني من خلال تغطية حاجيات السوق الوطنية، يضيف ذات البيان.

رمزي أحمد توميات

21 مايو، 2022

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