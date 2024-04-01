نفطال توضح بخصوص انفجار شاحنة الوقود بسطيف

1 أبريل، 2024

أصدرت مؤسسة نفطال بيانا نفت من خلاله ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي حول تبعية شاحنة نقل الوقود التي انفجرت بسطيف لأسطولها أو لأسطول متعامليها.

وقالت نفطال، أنه على إثر الحادث الخطير الذي وقع أمس الأحد وتبع انقلاب شاحنة لنقل الوقود، في الطريق السيار شرق-غرب على مستوى ولاية سطيف والذي أدى إلى نشوب حريق عقب انفجار مقطورة نقل الوقود، أن الشاحنة ليست ملكا للمؤسسة ولا لأحد من متعامليها.

وللتذكير فإن الحادث تمثل في انقلاب شاحنة ذات صهريج لنقل المواد الخطيرة، أمس الأحد، على الساعة 11:45 بولاية سطيف تبعه انفجار أدى إلى إصابة عنصرين من عناصر الحماية المدنية بحروق من الدرجة الثانية في جميع أنحاء الجسم.

رمزي أحمد توميات

1 أبريل، 2024

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