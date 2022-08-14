نفطال: تحويل 660 ألف سيارة إلى سيرغاز

نفطال: تحويل 660 ألف سيارة إلى سيرغاز

قامت الشركة الوطنية لتسويق وتوزيع المنتجات البترولية ومشتقاتها “نفطال”، باطلاق حملة وطنية تحسيسية حول الاستعمال الأمثل لوقود غاز البترول المميع “سيرغاز” وسبل الحد من مخاطره لفائدة سائقي السيارات.

وأشرف الرئيس المدير العام لشركة “نفطال”، مراد منور، على اطلاق هذه الحملة التوعوية على مستوى محطة الخدمات “سيدي الكبير” الواقعة بمفتاح بالبليدة.

وكشف منور، لدى القائه لكلمة أن عدد السيارات التي حولت إلى “سيرغاز” وطنيا بلغ حاليا حوالي 660.000 سيارة بمعدل 20.000 إلى 25.000 سيارة سنويا.

وأضاف ذات المتحدث، أن المؤسسة تطمح إلى رفع هذا العدد إلى نحو مليون سيارة مستقبلا، مشيرا الى الاقبال الكبير للمواطنين على استعمال أطقم “سيرغاز” والامكانيات البشرية والتقنية للشركة والتي تسمح لها بتلبية الطلبات.

كما أبرز مدير نفطال، الجهود المبذولة من طرف الدولة لتخفيض تكاليف تركيب أطقم “سيرغاز” والتسعيرة التحفيزية لهذا الوقود الذي يسوق بخمس السعر الاجمالي للبنزين

ودعا منور، مستعملي “سيرغاز” إلى التقيد بالإجراءات الوقائية والأمنية لتفادي وقوع الحوادث، لاسيما خلال فصل الصيف.

ليديا كبيش

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