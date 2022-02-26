نفطال: استلام باخرتان جديدتان لتعزيز نشاط التزويد بالوقود البحري

أشرف الرئيس المدير العام لنفطال، مراد منور، على استلام باخارتي “الغوفي” و”القنادسة” المخصصتين لنقل وتزويد السفن التجارية بالوقود البحري.

وحسب بيان لمؤسسة نفطال، فإن الباخرتان التوأمان ستدخلان الخدمة في القريب العاجل بطاقة استعاب تصل الى 2500 طن لكلتاهما، الأمر الذي سيسمح لمؤسسة نفطال بتعزيز نشاطها في مجال التزويد بالوقود البحري.

وأكد منور لدى القائه لكلمة بالمناسبة، الاهمية التى توليها نفطال لنشاط التزوبد بالوقود البحري الذي اصبح يساهم بقسط كبير في رقم اعمال المؤسسة و عزمه على تدعيم هذا النشاط بالوسائل المادية و البشرية الملائمة.

كما نوه الرئيس المدير العام بالمجهودات التي يبذلها كوادر وأطقم البواخر من اجل استمرارية هذا النشاط، داعيا اياهم إلى الحفاظ على هذا التجند و الاعتناء بالباخرتين اللتين كلفتا المؤسسة مبلغا معتبرا في ظروف مالية صعبة.

رمزي أحمد توميات

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