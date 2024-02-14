ارهابيان يسلمان نفسيهما للسلطات العسكرية بالناحية العسكرية السادسة

14 فبراير، 2024

نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 07 إلى 13 فيفري 2024، عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة والاستعداد الدائمين لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، ففي إطار مكافحة الإرهاب وبفضل الجهود النوعية لوحدات الجيش الوطني الشعبي، سلّم الإرهابيان المسميان “أ. طاهر” و”ت. سيد أحمد” نفسيهما للسلطات العسكرية بالناحية العسكرية السادسة

وحسب نص البيان فقد كان بحوزتهما مسدسين(02) رشاشين من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة

فيما تم توقيف الإرهابي المسمى “ك. أحمد” بنفس الناحية العسكرية. الإرهابيون كانوا ينشطون ضمن جماعات إرهابية بالساحل.

14 فبراير، 2024

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