نظير كونها مؤسسة تكنولوجية رائدة…Ooredoo تشارك في الطبعة الخامسة لصالون SECURA North Africa

شاركت اليوم Ooredoo، كمؤسسة تكنولوجية رائدة، في الطبعة الخامسة للصالون الدولي للسلامة والأمن والحرائق والطوارئ في شمال إفريقيا “SECURA North Africa”، الذي تجرى فعالياته من 19 الى 21 سبتمبر الجاري، بقصر المعارض، الصنوبر البحري بالجزائر العاصمة.

و يُعدّ هذا الموعد الهام للفاعلين والمهنيين في مجال الأمن الصناعي والتجاري، سلامة العمال، مكافحة الحرائق وحالات الطوارئ، محطّة لتبادل الخبرات بين المزودين الرئيسيين وموزعي مُعدات السلامة والأمن في شمال أفريقيا.

و تشارك Ooredoo في هذه الطبعة الخامسة لصالون SECURA North Africa بفضاء أين يقوم تجاريو مديرية “Ooredoo Business” بالإجابة عن مختلف تساؤلات الزوار المهنيين وتقديم مختلف الحلول والعروض التي تستجيب لاحتياجاتهم.

من خلال حضورها في هذا الحدث الدولي المخصص للسلامة والأمن، أكّدت Ooredoo عن بُعدها كفاعل ملتزم في مرافقة المهنيين من جميع قطاعات النشاط.

شرف الدين عبد النور

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