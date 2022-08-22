كشف مدير التعاون الدولي بالوكالة الفضائية الجزائرية، عبد الجليل لرصاني، عن انشاء نظام للتنبؤ بالحرائق وتحديد المناطق الأكثر عرضة لها.

وأوضح لرصاني، في تصريح للإذاعة الوطنية، أن وكالة الفضائية الجزائرية، أنشأت نظاما للتنبؤ بالحرائق وتحديد المناطق الأكثر عرضة لها، يرتكز على شبكة معلومات جغرافية وصور وخرائط

وأشار ذات المتحدث، إلى أن عمل الوكالة يتضاعف أثناء وبعد نشوب الحرائق لتقديم نظام معلوماتي دقيق للجهات الوصية للمساعدة على اتخاذ القرار من خلال الإعتماد على الأقمار الصناعية الجزائرية alsat 1 و2 alsat لتحديد مكان الحرائق والمساحات المتضررة.

كما يساهم استعمال التكنولوجيات الجديدة والصور الفضائية في زيادة فعالية ونجاعة المخطط الوطني للوقاية من حرائق الغابات، يضيف مدير التعاون الدولي

رمزي أحمد توميات

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