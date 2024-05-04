نذير العرباوي يلتقي بالرئيس السنغالي

التقى الوزير الاول نذير العرباوي،على هامش الافتتاح الرسمي لمؤتمر القمة الإسلامية (15) لمنظمة التعاون الاسلامي التي انطلقت أشغالها اليوم بالعاصمة الغامبية بانجول، ممثلا لرئيس الجمهورية برئيس جمهورية السنغال باسيرو ديوماي فاي.

وجدد العرباوي للرئيس السنيغالي تهاني رئيس الجمهورية بمناسبة انتخابه رئيسا للجمهورية، وارادته القوية لتعزيز علاقات التعاون بين الجزائر والسنغال.

من جهته، حمل الرئيس السنغالي نقل تحياته الاخوية و عن تقديره البالغ للسيد رئيس الجمهورية وتطلعه للقاء به قريبا.

ش.ن