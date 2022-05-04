أكد رئيس سلطة ضبط المحروقات، رشيد نديل، أنه سيكون بإمكان الجزائر تصدير المشتقات النفطية بعد دخول مصفاة حاسي مسعود حيز الخدمة.

وكشف نديل لدى نزوله ضيفا على الاذاعة الوطنية، أن استهلاك البنزين ارتفع خلال الثلاثي الأول من العام الجاري مقارنة بالسنة الماضية، حيث بلغ 1.2مليون و200 ألف طن و2.5 مليون طن بالنسبة للمازوت و350 الف طن بالنسبة للوقود.

وأكد ذات المتحدث، أن الإنتاج الوطني من البنزين يغطي الطلب وسيعرف فائضا مستقبلا بمجرد دخول مصفاة حاسي مسعود حيز الخدمة، لتتوجه الجزائر بعد ذلك الى تصدير مشتقات المواد النفطية.

كما أبرز رئيس سلطة ضبط المحروقات أن الجزائر لم تستورد أي لتر من البنزين الممتاز منذ قرار وزارة الطاقة شهر جويلية سنة 2021 القاضي بسحب البنزين من المحطات، ما وفّر على خزية الدولة 500 ألف دولار سنويا ،بالإضافة الى التقليل من تكاليف النقل والتخزين والصيانة لصهاريج البنزين المستعملة .

وأشار نديل إلى قدرة الجزائر على تصدير المواد البترولية للخارج حيث تكسب التجربة الكافية لذلك، مبرزا توفر الجزائر على 05 مصافي تكرير في انتظار دخول مصفاة حاسي مسعود حيز التنفيذ والتي ستقضي نهائيا على مشاكل التصدير وتموين السوق الوطنية.

ليديا كبيش

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