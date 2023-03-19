نداء للجمهور… الشخص الظاهر في الصورة قام بسرقة عدة محلات خاصة ببيع الهواتف النقالة

19 مارس، 2023

طبقا لنص المادة 17 من قانون الإجراءات الجزائية وعملا بالإذن النيابي الصادر عن نيابة الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد، تنهي مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الادراية سيدي أمحمد إلى علم المواطنين ، أن الشخص الظاهر على الصورة المدعو / ” م س “، مشتبه فيه في قضايا سرقات متعددة لهواتف نقالة من داخل محلات تجارية عبر مختلف مناطق ولاية الجزائر و خارجها.

في هذا الصدد ، توجه مصالح أمن ولاية الجزائر ، نداء لكل شخص يكون قد وقع ضحية السالف ذكره سواء إلتقاه شخصيا أو تعامل معه أو له معلومات بصفته شاهدا قد يساعد في التحريات ، التوجه إلى فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية سيدي أمحمد أو إلى أقرب مقر للشرطة عبر تراب الجمهورية، لتقييد شكوى أو الإدلاء بشهادة في قضية الحال.

خلية الاتصال والعلاقات العامة لأمن ولاية الجزائر

19 مارس، 2023

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