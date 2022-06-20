أكد وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، على أن الجزائر تدرس امكانية رفع سعر الغاز الموجه نحو المملكة الإسبانية.

وقال عرقاب في تصريحات لمجلة “ديل شبيغل” الألمانية: “يعاد تقييم عقود التوريد كل ثلاث سنوات من حيث الحجم والسعر، في الآونة الأخيرة قمنا بتجديد العقود مع ‎إيطاليا وزيادة السعة الآن حان دور ‎إسبانيا.

وأضاف ذات المتحدث بالقول : “يتبع السعر العالمي للغاز سعر ‎النفط ، وعندما يرتفع سعر النفط كما هو الحال الآن ، ترتفع أسعار ‎الغاز كذلك. لذلك من الواضح أن زيادة الأسعار هي قيد المناقشة”.

‏أما عن خطوط الأنابيب ووسائل نقل الغاز من الجزائر إلى أوروبا وفي حالة زيادة الإنتاج بشكل كبير، أشار وزير الطاقة، إلى أن الجزائر تملك قدرات لتصدير LNG وهناك أيضا مشروع لخط أنابيب ثان إلى ‎إيطاليا معلق حاليا‏

وفي نفس السياق، قال نفس المسؤول: “المشروع الثاني الذي نعمل عليه حاليا هو خط الأنابيب العابر للصحراء بطول 4000 كيلومتر من ‎نيجيريا إلى ‎الجزائر عبر ‎النيجر”.

وتابع ذات المتحدث قائلا: “تم بالفعل إنشاء الكثير من البنية التحتية في الجزائر، يمكن الانتهاء من خط الأنابيب في ثلاث سنوات ويمكننا نقل 20 إلى 30 مليار متر مكعب من ‎الغاز من نيجيريا”.

ليديا كبيش

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