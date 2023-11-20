نحو فتح رأس مال بنكين عموميين

20 نوفمبر، 2023
نحو فتح رأس مال بنكين عموميين
فتح رأس مال بنكين عموميين

كشف وزير المالية، لعزيز فايد، اليوم الإثنين، في تصريح صحفي على هامش عرضه اقتراح قانون عضوي يعدل ويتمم القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية المعدَّل والمتمَّم، أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بمجلس الأمة، بالجزائر العاصمة، أن عملية فتح رأس مال القرض الشعبي الجزائري ستتم قبل نهاية السنة الجارية، فيما سيتم فتح رأس مال بنك التنمية المحلية، نهاية السداسي الأول من سنة 2024.

وقال الوزير لعزيز فايد: “مثلما أعلن عنه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، سيتم فتح رأس مال بنكين عموميين، ويتعلق الأمر بالقرض الشعبي الجزائري، وبنك التنمية المحلية، حيث سنشرع قبل نهاية السنة الجارية في فتح رأس مال القرض الشعبي الجزائري”.

أما بالنسبة لبنك التنمية المحلية فأشار وزير المالية إلى أن فتح رأس ماله سيكون “مع نهاية شهر يونيو 2024”.

للإشارة، أعلن رئيس الجمهورية، يوم الخميس، خلال إشرافه على لقاء مع رواد الأعمال الاقتصاديين، عن إطلاق عملية فتح رأسمال بنكين عموميين بنسبة 30 بالمائة، للمستثمرين من القطاع الخاص، حسب وكالة الأنباء الجزائرية.

شرف الدين عبد النور

20 نوفمبر، 2023

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