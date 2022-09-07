نحو تعزيز قدرات إخماد حرائق الغابات بطائرات من نوع “بومباردي”

كشف، اليوم الأربعاء، المدير العام للغابات، جمال طواهرية، أن قدرة البلاد على مواجهة الحرائق بفعالية، ستتعزز بدءً من سنة 2023 بطائرات من نوع “بومباردي”

وذلك بعد قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون القاضي باقتناء طائرتين من نوع “بومباردي” والمعروفة بقدرتها الفائقة على تخزين المياه وسرعتها أثناء الإقلاع والهبوط مما يجعلها مثالية في إخماد الحرائق.

وكشف طواهرية لدى حلوله ضيفا على الإذاعة أن الجزائر ستستلم في ديسمبر المقبل طائرة أولى والثانية ستكون خلال الثلاثي الأول من عام 2023.

وحسب ذات المتحدث، فإن النظام الوطني للحماية والوقاية والإنذار المبكر عن الحرائق والمطبق منذ شهر ماي الماضي سيظل ساري المفعول إلى غاية ال31 أكتوبر المقبل.

كما اعتبر المدير العام أن هذا النظام اظهر فعالية كبيرة رغم ما حدث من خسائر مؤسفة ومحزنة يومي 17 و18 أوت بعدد من ولايات شرق البلاد وفي مقدمتها ولاية الطارف.

وأشار نفس المسؤول الى أنه تم تسجيل 940 حريقا لحد الآن أدت إلى إتلاف حوالي 24 ألف هكتار من الغابات وهي نسبة أقل بكثير من العام الماضي والتي تجاوزت الـ96 ألف هكتار

ولفت طواهرية إلى أن الوضعية العامة في البلاد كانت تحت السيطرة حتى الـ16 من شهر أوت الماضي وحينها لم تتجاوز المساحة التي تضررت بفعل عدد من الحرائق حدود الـ3 آلاف هكتار.

كما أوضح ضيف الإذاعة أن ولاية الطارف تشتهر بمناخها الرطب وكثافة غطائها النباتي وتنوعها البيولوجي، قائلا: ” من سوء الحظ ساهمت أيضا الرياح القوية يومي 17 و18 أوت والتي تجاوزت سرعتها 90 كلم في الساعة في امتداد واتساع رقعة النيران”.

وتابع قائلا:“الحرائق اشتعلت خلال تلك الفترة في عديد مناطق العالم و خصوصا في الدول المطلة على حوض البحر المتوسط وبادرنا بسرعة إلى إخلاء جميع السكان بالمناطق الجبلية والحيوانات ورغم صعوبة الظروف المناخية تمكنا من إخماد النيران بفعل سواعد أبناء الحماية المدنية وأعوان الغابات وحركة التضامن الواسعة للمواطنين وكذا بالدرجة الأولى التدخل السريع لطائرات الهليكوبتر التابعة للجيش الوطني الشعبي”.

ليديا كبيش

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