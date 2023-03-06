نحو تسويق سيارات “فيات” مع نهاية شهر مارس الجاري

6 مارس، 2023

قامت وزارة الصناعة، اليوم الاثنين، بمنح الاعتماد النهائي لمجموعة ستيلانتيس لاستيراد سيارات “فيات”، ليتم الشروع في تسويق سيارات “فيات” الايطالية نهاية الشهر الجاري.

وللتذكير فقد كان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قد أعلن شهر جانفي الماضي عن الانطلاق بالجزائر في تصنيع سيارات العلامة الايطالية “فيات”، التابعة لمجمع ستيلانتيس، في مارس الجاري.

وللإشارة، كان مجمع ستيلانتيس قد وقع في 13 أكتوبر 2022 مع وزارة الصناعة على اتفاقية- اطار تنص على تطوير نشاطات صناعية للسيارات و خدمات ما بعد البيع وقطع الغيار لشركة “فيات”.

ليديا كبيش

6 مارس، 2023

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