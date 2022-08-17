نحو تجهيز مؤسسة البث الإذاعي والتلفزي بمحطة أرضية لتوطين القنوات الخاصة

كشف اليوم الأربعاء وزير الاتصال، محمد بوسليماني، أت القطاع بستعد لتجهيز مؤسسة البث الاذاعي والتلفزي بمحطة أرضية لتوطين كل القنوات التلفزيونية الخاصة واخضاعها الى القانون الجزائري.

وأكد بوسليماني خلال زيارته الى مقر مؤسسة البث الاذاعي والتلفزي ببوزريعة ومركز البث الفضائي ببوشاوي، أنه سيتم في غضون شهر فيفري المقبل تجهيز مؤسسة البث الاذاعي والتلفزي بمحطة أرضية بغرض توطينها.

كما كشف ذات المتحدث، أنه كمرحلة أولى، تم منذ بضعة أشهر اقتناء جهاز ارسال سمح بتوطين أغلب القنوات التلفزيونية الخاصة عبر مؤسسة البث الاذاعي والتلفزي”، موضحا أنه سيتم بفضل هذه المحطة اخضاعها للقانون الجزائري بنسبة مائة بالمائة.

وأبر وزير الاتصال، أنه من بين أولويات قطاع الاتصال، القضاء على مشاكل نقص التغطية بمناطق الظل وتكريس حق المواطن في تلقي كل البرامج الوطنية الاذاعية والتلفزيونية.

ليديا كبيش

معجب بهذه: إعجاب تحميل...