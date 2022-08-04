نحو العودة إلى تصدير الزيت بعد سنتين أو ثلاث

نحو العودة إلى تصدير الزيت بعد سنتين أو ثلاث

أكد اليوم الخميس، وزير التجارة كمال رزيق، أن مصنع محروسة أعطى دفع قوي لصناعة الزيت، مبرزا سعي الجزائر للعودة إلى تصدير الزيت بعد سنتين أو ثلاث.

وأوضح رزيق خلال إشرافه، على تدشين وحدة تكرير زيت المائدة بمؤسسة محروسة، أنه بدخول مصانع كتامة بجيجل ومصنع آخر بتيبازة ومؤسسة القليعة ستصبح الجزائر في طمأنينة.

واضاف ذات المتحدث، أن الجزائر ستسعى لتحقيق الإكتفاء الذاتي والتوزيع العادل عبر 58 ولاية، مبرزا أن كل هذا سيسمح للجزائر كي تكون أهم منتجي المادة في افريقيا

كما طمأن وزير التجارة، بأن انطلاق مشاريع اخرى سوف ينهي أزمة الزيت، مؤكدا على أن جزء من برامج الحكومة بداء يتحقق، مضيفا بالقول:” بعد سنتين أو ثلاث سنصل لتصدير الزيت”.

رمزي أحمد توميات

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