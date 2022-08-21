نحو اعتماد برنامج لإعادة تأهيل المناطق الجبلية المتضررة من الحرائق

كشف الأمين العام لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية حميد بن ساعد، عن اعتماد برنامج لإعادة تأهيل المناطق الجبلية المتضررة من الحرائق، يشمل توفير أشجار مثمرة ومقاومة لهذه المناطق.

وأكد بن ساعد، على الإلتزام التام بالتكفل بالمتضررين وتعويضهم تعويض عيني عن الخسائر التي لحقت بهم خلال الأيام القليلة المقبلة إستناداً لنتائج عمليات الإحصاء.

كما دعا ذات المتحدث، الفلاحين والمربين إلى ضرورة الإنخراط في الصندوق الوطني للتأمين الفلاحي، مؤكدًا أنه سيتم تعويضهم عن كافة الخسائر الناجمة عن الحرائق التي شبت بعدد من ولايات الوطن، وكذا إعادة إحياء الغابات التي أتلفتها ألسنة النيران.

وكان الأمين العام للوزارة قد حل أمس السبت بتيبازة بأمر من وزير الفلاحة عبد الحفيظ هني، حسبما أفادت به مصالح الوزارة في بيان لها.

وذكر البيان، بأنّ القطاع قام بداية من شهر ماي الفارط بوضع نظام خاص بمكافحة حرائق الغابات عبر تسخير كل الوسائل من طرف مصالح الغابات، بالإضافة إلى إمكانيات الحماية المدنية مع مشاركة عدة قطاعات أخرى والمجتمع المدني.

ليديا كبيش

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