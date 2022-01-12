نحو استلام 05 ملايين جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا

12 يناير، 2022

أفاد اليوم الأربعاء المدير العام لمعهد باستور الدكتور فوزي درار، ان االجزائر تواصل رزنامة اقتناء اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بحيث ستستقبل 05 ملايين جرعة جديدة خلال الأيام القادمة.

وحسب تصريحات درار للإذاعة الجزائرية فإن الجرعات الاولى من الشحنة ستبدأ في الوصول بدءا من الأسبوع المقبل، مبرزا أنها تتضمن عددا من اللقاحات منها كوفاكس، جونسن واسترازيينكا.

ودعا ذات المتحدث المواطنين الى عدم تفويت الفرصة والاقبال على التلقيح، مشيرا الى أن الوفيات جراء الاصابة بكورونا تم تسجيلها وسط المواطنين غير الملقحين .

كما أكد مدير معهد باستور على ضروة اخذ اللقاح للخروج من هذا الوضع الصحي داعيا المواطنين الى التحلي بروح المسؤولية والوعي.

رمزي أحمد توميات

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