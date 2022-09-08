نحو استفادة 1629 مدرسة ابتدائية من اللوحات الرقمية

8 سبتمبر، 2022
من المنتظر أن تستفيد 1629 مدرسة ابتدائية من اللوحات الرقمية، حسبما كشف عنه اليوم الخميس وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد
وكانت وزارة التربية الوطنية، قد أكدت في وقت سابق، أن الدخول المدرسي 2022/2023 سيشهد توسيع إستعمال اللوحة الرقمية في المدارس الإبتدائية كإجراء من بين إجراءات أخرى لتخفيف ثقل المحفظة المدرسية.
كما أكدت الوزارة، أنه سيتم تزويد عدد معتبر من المدارس الابتدائية بالألواح الإلكترونية ولواحقها لوضعها تحت تصرف التلاميذ قبل بداية الموسم الدراسي.
وشددت الوزارة على ضرورة توفير ظروف الأمن في المدارس الإبتدائية التي سيستفيد تلاميذتها من الألواح الإلكترونية من خلال ضمان الحراسة على مستواها ووضع شبابيك حديدية على نوافذ حجراتها وإمكانية تزويدها بكاميرات مراقبة.
 بالإضافة إلى السهر والحرص على وضع الألواح الإلكترونية تحت تصرف تلاميذ المدارس الإبتدائية المستفيدة مع بداية الدخول المدرسي.
ليديا كبيش
8 سبتمبر، 2022

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