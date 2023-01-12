نحو اتخاذ قرارات صارمة بخصوص الإعتداء على الأستاذة

أكد اليوم الخميس، وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، أنه سيتم اتخاذ قرارات صارمة بعد الاعتداء الذي راح ضحيته أستاذة بولاية باتنة.

وقال بلعابد في تصريحات صحفية خلال زيارته لولاية باتنة من أجل الاطمئنان على صحة الأستاذة: “جئنا للاطمئنان على صحة الأستاذة وحالتها الصحية الحمد لله مسقرة، وسيتم اتخاذ قرارات صارمة وكل واحد يتحمل مسؤوليته”.

وكشف المسؤول الأول عن قطاع التربية الوطنية، عن إجراء تحقيق مركزي في القضية قبل اتخاذ أي قرار، مضيفا أنه سيتم رد الحق لأصحابه.

هذا وقد تنقل صبيحة اليوم الخميس، وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، إلى ولاية باتنة من أجل الإطمئنان على صحة الأستاذة ريحانة بن شية، التي تعرضت إلى طعنة خنجر على يد تلميذها.

ليديا كبيش

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