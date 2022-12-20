نحو إنشاء لجنة خاصة بالصيرفة الإسلامية لمتابعة التوصيات

كشف المندوب العام للجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية رشيد بلعيد، أنه سيتم إنشاء لجنة خاصة بالصيرفة الإسلامية على مستوى الجمعية، بمشاركة بنك الجزائر وشركات التأمين وبورصة الجزائر.

ودعا المشاركون في يوم إعلامي حول الصيرفة الإسلامية، الى ضرورة تعزيز الإطار القانوني الخاص بهذا النمط من التمويل. ومواصلة توسيع الشبكة البنكية الخاصة به وتعزيزها بقنوات توزيع رقمية.

في حين أوصى المشاركون بتطوير الإطار التشريعي الخاص بالصيرفة الإسلامية. لاسيما ما يتعلق بالتمويل المصغر المطابق للشريعة الإسلامية من أجل المساهمة في تطوير النشاطات الإقتصادية الرامية لخلق القيمة المضافة ومناصب الشغل.

وشدد المشاركون في توصياتهم الختامية، على ضرورة تشجيع منتجات الإدخار التي توفرها بنوك الساحة. من خلال إجراءات مرافقة وتحفيز.

كما أبرز المعنيون أهمية مواصلة المسعى الذي أطلقته السلطات العمومية لضمان حياد النظام البيئي بين المنتجات التقليدية والمنتجات الإسلامية.

وأكد بلعيد، أنه سيتم متابعة توصيات اللقاء، عن طريق لجنة خاصة بالصيرفة الإسلامية على مستوى الجمعية، بمشاركة بنك الجزائر وشركات التأمين وبورصة الجزائر

كما تم التطرق إلى التطور الذي شهدته الساحة المالية في مجال الصيرفة الإسلامية. حيث تم إبراز الإنجازات المسجلة. وكذا دور بنك الجزائر في تجسيدها مع تسليط الضوء على التأمين التكافلي.

وكشف المتحدث، أن عدد الشبابيك التي تقدم خدمات المالية الإسلامية بلغ إلى غاية 31 أكتوبر الفارط 469 شباك فيما قدرت الودائع بحوالي 50 مليار دج.

من جهته، قال عضو الهيئة الوطنية الشرعية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية سعيد بويزري، أن الصيرفة الإسلامية في الجزائر تشهد تطورا على الرغم من حداثة التجربة. داعيا إلى رفع الصعوبات التي تواجه تطويرها وتلك المسجلة على المستويين التكويني والتقني.

رمزي أحمد توميات

معجب بهذه: إعجاب تحميل...