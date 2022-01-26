نحو إنتاج 19 مليون وحدة براسيتامول شهر فيفري المقبل

26 يناير، 2022
أعلن اليوم الأربعاء رئيس المرصد الوطني لتوفير المواد الصيدلانية رضا بلقاسمي، عن إنتاج 19 مليون وحدة دوائية إضافية من دواء الباراسيتامول شهر فيفري المقبل.
وكشف بلقاسمي لدى حلوله ضيفا على الإذاعة الوطنية أنّ المصالح الوصية قرّرت وضع الصيدليات تحت الخدمة للقيام بالتشخيص والكشف عن فيروس كورونا المستجد.
وأوضح ذات المتحدث، أنّ الحالة الوبائية الحالية وظهور متحورات جديدة لفيروس كورونا استلزمت اتخاذ تدابير استعجالية لتسريع إنتاج الاختبارات الكاشفة ومنح تراخيص لإستيرادها بغرض توفير أزيد من مليوني وحدة وتوزيعها على كافة الصيدليات وبأسعار في متناول الجميع.
كما جدد بلقاسمي التأكيد على أنّ الأدوية الخاصة بالبرتوكول الصحي لفيروس كورونا متوفرة وتوزّع بطريقة منتظمة، وهناك مرافقة لمصنع ينتج أدوية تخثر الدم سيدخل حيز الخدمة بداية فيفري الداخل.
أما بخصوص الضغط الحاصل على بعض الأدوية على غرار مادة الباراسيتامول، فأوضح رئيس المرصد أنه راجع لعدة أسباب على غرار التسويق العشوائي والتداوي الذاتي الذي أدى إلى الاستهلاك الواسع للمادة.
وفي إطار مجابهة هذا الضغط، كشف ذات المتحدث أنه تم ضخ حوالي 16 مليون وحدة من نوفمبر الى غاية 13 جانفي الجاري في حين تمت برمجة إنتاج 19 مليون وحدة بنهاية شهر فيفري المقبل.
رمزي أحمد توميات

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